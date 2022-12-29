В Беларуси показали место падения и обломки вроде украинской ракеты

В Беларуси продолжается эпопея с падением якобы украинской ракеты на ее территорию. Пропагандисты показать кадры с места происшествия.

В Беларуси решили устроить целое шоу, в том числе и вызвали в МИД украинского посла, сообщает 24 канал. Кроме того, пропагандисты публикуют кадры с места происшествия.

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В Беларуси говорят, что ракета украинская

Провластные СМИ Беларуси освещают работу следователей, прокуроров и военных на месте падения ракеты вблизи села Горбаха в Брестской области. Силовики говорят, что сейчас все расследуют, а вот белорусский МИД прямо говорит, что ракета якобы украинская, поэтому Украина должна провести расследование и наказать виновных. Только Минск никак не волновали десятки ракет, которые летели с белорусской территории на Украину или наступление оккупантов 24 февраля на Киевскую область именно с их территории. За это Минск не хочет никого наказывать.

Якобы украинская ракета в Беларуси: смотрите видео

Также белорусские пропагандисты распространяют фотомаркировку ракеты. Но есть одно но – маркировка на русском языке, так как С-300 является еще оружием советского образца, то этот номер никак не доказывает то, что ракета является украинской.

Воздушные силы прокомментировали инцидент с ракетой в Белоруссии

В ходе очередной массированной ракетной атаки в Беларуси заявили, что сбили якобы украинскую ракету. В Воздушных силах ВСУ к этому заявлению отнеслись очень осторожно. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит. А также отметил, что такие инциденты – следствие российской агрессии и ракетных атак России.

Игнат не исключил, что такой инцидент был возможен, ведь при массированных ракетных атаках ПВО работает очень интенсивно, однако вариант с российской провокацией также не исключают.