У Білоусі вирішили влаштувати ціле шоу, зокрема й викликали в МЗС українського посла, повідомляє 24 канал. Крім того, пропагандисти публікують кадри з місця події.

Зверніть увагу Ракета впала на території Білорусі: у Повітряних силах ЗСУ прокоментували інцидент

У Білорусі кажуть, що ракета українська

Провладні ЗМІ Білорусі висвітлюють роботу слідчих, прокурорів та військових на місці падіння ракети поблизу села Горбаха в Брестській області. Силовики кажуть, що зараз все розслідують, а от білоруське МЗС прямо говорить, що ракета нібито українська, тому Україна має провести розслідування та покарати винних. Тільки от Мінськ ніяк не хвилювали десятки ракет, які летіли з білоруської території на Україну чи наступ окупантів 24 лютого на Київщину саме з території Білорусі. За це Мінськ не хоче нікого карати.

Нібито українська ракета в Білорусі: дивіться відео

Також білоруські пропагандисти поширюють фото маркування ракети. Та є одне але – маркування російською мовою, позаяк С-300 є ще зброєю радянського зразка, то з цей номер ніяк не доводить те, що ракета є українською.



Ось такі фото поширюють пропагандисти режиму Лукашенка

Повітряні сили прокоментували інцидент з ракетою в Білорусі

Під час чергової масованої ракетної атаки у Білорусі заявили, що збили нібито українську ракету. У Повітряних силах ЗСУ до цієї заяви поставилися дуже обережно. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вірити режиму Лукашенка, як і режиму Путіна, не варто. А також наголосив, що такі інциденти – наслідок російської агресії та ракетних атак Росії.

Ігнат не виключив, що такий інцидент був можливий, адже під час масованих ракетних атак ППО працює дуже інтенсивно, однак варіант з російською провокацією також не виключають.