"Сигнал Путина, что он не сдался": Черник назвал важные выводы после падения ракеты в Польше
Техника ошибается, люди также ошибаются – поэтому вопрос ракеты в Польше очень сложный. Есть такое явление – полетное задание, если бы сбивали российскую ракету и выпустили ее на перехват, то где-то мог произойти сбой.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что не хотел бы вдаваться в детализацию технической составляющей – пусть сначала поработают эксперты.
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По словам Черника, самое важное, чтобы в этой экспертной группе появилась Украина – это будет серьезным показателем доброй воли наших партнеров, это невероятно весомо.
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В то же время, по словам эксперта, есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:
- НАТО на самом деле подверглось военному влиянию, впервые в своей истории, в ходе российско-украинской войны.
- Абсолютно вся ответственность лежит исключительно на России. Не было бы этой войны – не было бы вчерашнего массированного ракетного удара и не было бы польского прецедента.
- Вступит ли НАТО в войну? Как по мне – нужно не питать иллюзий и понять, что сейчас этого не будет.
Однако Петр Черник убежден, что польский прецедент должен колоссально увеличить предоставление Украине оружия, а также финансирование.
Падение ракет в Пшеводове
- Во время массированной ракетной атаки по Украине в Польше прогремел взрыв. В Пшеводове, что в Грубешевском районе, упала ракета, погибли два человека.
- 16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российскую. Однако он подчеркнул, что Украина не виновата.
- Президент Польши Анджей Дуда говорит, что ракета, вероятно, была от украинской ПВО, но изготовили ее в России. Добавляет, что нет доказательств, что снаряд запустили россияне.
- Воздушные силы Украины готовы предоставить все материалы и специалистов, чтобы установить правду.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Более того, Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.