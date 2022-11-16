Причастна ли Украина: в Воздушных силах ВСУ прокомментировали падение ракет в Польше

Вечером 15 июля в Польше упала российская ракета. Воздушные Силы ВСУ будут всячески способствовать расследованию этого инцидента.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, падение ракеты в Польше – очень резонансный случай.

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В настоящее время продолжается расследование. Украина готова предоставить любую помощь, чтобы разобраться в инциденте.

Воздушные Силы ВСУ будут максимально способствовать расследованию. Возможно даже специалисты будут привлечены, и предоставим определенные материалы. Потому что действительно это резонансная ситуация,

– отметил Игнат.

Инцидент в Польше – следствие войны России против Украины

Спикер командования Воздушных сил ВСУ напомнил, что несколько недель назад обломки российской ракеты упали на севере Молдовы, недалеко от украинской границы. Тогда это явилось следствием работы украинского ПВО.

В этот раз падение ракеты в Польше также совпало с массированной ракетной атакой России по Украине.

А Польша – это уже страна НАТО. Здесь уже совсем другие вызовы и приоритеты. В этом регионе воздушным командованием "Запад" вчера вечером было уничтожено 15 крылатых ракет, только на Львовщине – 10. Идет противовоздушное сражение,

– отметил Игнат.

Он добавил, что произошедший в Польше инцидент стал "следствием войны России против Украины".

"Нужно дать инциденту правовую оценку. Соответствующие комиссии работают. Нужно определить, что это за обломки и каких ракет, идентифицировать их. На сегодняшний день это не проблема", – сказал Игнат.

"Воздушные Силы ВСУ отражали воздушную атаку"

Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что нужно детально разбираться, причастна ли Украина к инциденту.

Воздушные Силы ВСУ отражали воздушную атаку. Что же произошло дальше – то ли российская ракета полетела, то ли это обломки двух ракет – надо посмотреть, что там на месте лежит. Это все можно узнать,

– подчеркнул Игнат.

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Падение ракеты в Польше: коротко