Об этом 24 Каналу отметил израильский журналист Цви Зильбер. Он подчеркнул, что даже ярые путинисты в России уже задают сами себе определенные вопросы и откровенно понимают: все идет не по плану.

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Отправные точки крушения

Потеря Крымского моста, более того – Крыма, станут отправными точками для окончательного падения в небытие путинского режима. Это будет летальный удар. И что бы не придумала российская пропаганда о НАТО и американцах, это уже не будет рациональным объяснением для населения. Следующий шаг – революция.

"Кроме того это еще больше деморализует находящиеся на фронте путинские войска. Мол, ради чего они там, если война проиграна. У меня ощущение, что они сейчас в состоянии хаоса и уже не выполняют ничьих приказов", – предположил журналист.

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Цви Зильбер добавил, что возможно и близкое окружение Путина задумывается об окончании всего этого. И непосредственную замену "царя".

Мое субъективное, что мы видим последние дни, возможно, недели-месяцы этого режима,

– предположил он.

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