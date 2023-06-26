Ил-22 Россия обычно использует в качестве летучего командного пункта. Итак, когда у Пригожины уже в штабе ПВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, он ответил просто – "дурак ППОшник в колонне сбивал все, что летало".
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На видео с места крушения этого самолета, проверить его достоверность пока невозможно, понятно, что от Ил-22М фактически ничего не осталось.
Место падения российского Ил-22: видео
Также росСМИ сообщают, что Пригожин якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков.
Самолет был сбит 24 июня, в субботу, когда "вагнеровцы" двигались по большим колоннам в сторону Москвы, чтобы по приказу Пригожина "остановить" военное руководство России из-за якобы неэффективного ведения войны против Украины.
Днем даже прошли несколько боевых столкновений в Воронежской области. Авиация ВКС России пыталась остановить подвижную технику боевиков, но понесла серьезные потери.
Момент падения российского Ил-22: видео
Кстати, после начала полномасштабного вторжения России Силы обороны сбили такой самолет в апреле 2022 года.