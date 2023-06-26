Ил-22 Россия обычно использует в качестве летучего командного пункта. Итак, когда у Пригожины уже в штабе ПВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, он ответил просто – "дурак ППОшник в колонне сбивал все, что летало".

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На видео с места крушения этого самолета, проверить его достоверность пока невозможно, понятно, что от Ил-22М фактически ничего не осталось.

Место падения российского Ил-22: видео

Также росСМИ сообщают, что Пригожин якобы согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших летчиков.

Справка. В России во время так называемого "марша" на Москву под руководством Евгения Пригожина, по разным оценкам, погибли от 13 до более 20 пилотов. Кроме самолета, "вагнеровцы" сбили несколько вертолетов.

Самолет был сбит 24 июня, в субботу, когда "вагнеровцы" двигались по большим колоннам в сторону Москвы, чтобы по приказу Пригожина "остановить" военное руководство России из-за якобы неэффективного ведения войны против Украины.

Днем даже прошли несколько боевых столкновений в Воронежской области. Авиация ВКС России пыталась остановить подвижную технику боевиков, но понесла серьезные потери.

Момент падения российского Ил-22: видео

Кстати, после начала полномасштабного вторжения России Силы обороны сбили такой самолет в апреле 2022 года.