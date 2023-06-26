Іл-22 Росія зазвичай використовує як летючий командний пункт. Тож, коли у Пригожини вже в штабі ППО запитали навіщо, адже цей літак не завдає ударів, він відповів просто – "дурень ППОшник у колоні збивав все, що літало".
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На відео з місця аварії цього літака, перевірити його достовірність поки неможливо, зрозуміло, що від Іл-22М фактично нічого не залишилося.
Місце падіння російського Іл-22: відео
Також росЗМІ повідомляють, що Пригожин нібито погодився виплатити 50 мільйонів компенсацію рідним загиблих льотчиків.
Літак було збито 24 червня, в суботу, коли "вагнерівці" рухалися великими колонами в бік Москви, щоб за наказом Пригожина "зупинити" військове керівництво Росії через нібито неефективне ведення війни проти України.
Вдень навіть пройшло кілька бойових зіткнень у Воронезькій області. Авіація ВКС Росії намагалася зупинити рухому техніку бойовиків, але зазнала серйозних втрат.
Момент падіння російського Іл-22: відео
До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони збили такий літак у квітні 2022 року.