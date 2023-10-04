Не понимают, зачем им доллары: как влияет на Россию курс рубля
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение российского рубля. Он принялся шутить, что следить за курсом доллара – это пережиток прошлого и от него в России вроде бы вообще ничего не зависит.
Политтехнолог Олег Подорожный рассказал 24 Каналу, что российское общество в такие заявления своих "лидеров" верит, ведь оно является отражением своей власти. По его словам, россияне мыслят совсем другими категориями, чем украинцы.
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Что думают россияне о курсе рубля
По словам политолога, мы всегда стремимся принять на себя ситуацию в России, но на самом деле то, что принято в стране-агрессоре, никогда не будет таким для нас. В качестве примера он привел Евромайдан, когда украинцы были недовольны состоянием дел в государстве и вышли на протесты. Такую ситуацию в России сегодня сложно представить.
Российский зритель рассуждает совсем другими категориями, поэтому, когда Песков выходит и говорит, что доллар вообще не имеет никакого значения, то рядовой россиянин говорит, что все так и есть, да и зачем вообще эти доллары,
– рассказал Олег Подорожный.
Для россиян типична ситуация жить от зарплаты до зарплаты, люди привыкли не иметь возможности путешествовать, покупать недвижимость, думать о будущем. Поэтому когда им говорят о долларах, они действительно не понимают, что существует какая-то проблема, ведь им вроде бы вполне хватает рубля.
Политтехнолог рассказал, как реагируют россияне на падение рубля: смотрите видео
В том, что доллар не важен россиян пытается убедить не только Песков, но и Владимир Путин.
"Он в свое время говорил, что это хорошо, что рубль упал, ведь мы теперь можем купить больше товаров, а обменяв доллары, получим больше бумажек, которые называются деньгами. Соответственно, увеличится бюджет. Вот такие люди управляют российским государством и экономикой", – подчеркнул Путник.
Состояние российской экономики: последние новости
- Российская валюта продолжает обесцениваться, а стоимость доллара США пересекла отметку в 100 рублей. Очередной обвал рубля связывают с оттоком иностранной валюты. Последний раз такая ситуация была, когда российские власти хотели возобновить валютный контроль на рынке.
- В августе российский рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире. С зимы 2023 года доллар США стал больше по отношению к рублю на 23%. Причиной тому называют санкции против России, ситуацию на внешнем рынке и отток валюты.
- Владимир Путин плачевной ситуации с экономикой не замечает. Напротив он заявил, что российская экономика является "стойкой" и "сильной" и нафантазировала, что по итогам 2022 года она вошла в пятерку крупнейших экономик мира и якобы обогнала Германию.