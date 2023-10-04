Не понимают, зачем им доллары: как влияет на Россию курс рубля

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение российского рубля. Он принялся шутить, что следить за курсом доллара – это пережиток прошлого и от него в России вроде бы вообще ничего не зависит.

Политтехнолог Олег Подорожный рассказал 24 Каналу, что российское общество в такие заявления своих "лидеров" верит, ведь оно является отражением своей власти. По его словам, россияне мыслят совсем другими категориями, чем украинцы.

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Что думают россияне о курсе рубля

По словам политолога, мы всегда стремимся принять на себя ситуацию в России, но на самом деле то, что принято в стране-агрессоре, никогда не будет таким для нас. В качестве примера он привел Евромайдан, когда украинцы были недовольны состоянием дел в государстве и вышли на протесты. Такую ситуацию в России сегодня сложно представить.

Российский зритель рассуждает совсем другими категориями, поэтому, когда Песков выходит и говорит, что доллар вообще не имеет никакого значения, то рядовой россиянин говорит, что все так и есть, да и зачем вообще эти доллары,

– рассказал Олег Подорожный.

Для россиян типична ситуация жить от зарплаты до зарплаты, люди привыкли не иметь возможности путешествовать, покупать недвижимость, думать о будущем. Поэтому когда им говорят о долларах, они действительно не понимают, что существует какая-то проблема, ведь им вроде бы вполне хватает рубля.

Политтехнолог рассказал, как реагируют россияне на падение рубля: смотрите видео

В том, что доллар не важен россиян пытается убедить не только Песков, но и Владимир Путин.

"Он в свое время говорил, что это хорошо, что рубль упал, ведь мы теперь можем купить больше товаров, а обменяв доллары, получим больше бумажек, которые называются деньгами. Соответственно, увеличится бюджет. Вот такие люди управляют российским государством и экономикой", – подчеркнул Путник.

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