Політтехнолог Олег Подорожній розповів 24 Каналу, що російське суспільство у такі заяви своїх "лідерів" вірить, адже воно є відображенням своєї влади. За його словами, росіяни мислять зовсім іншими категоріями, ніж українці.

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Що думають росіяни про курс рубля

За словами політолога, ми завжди прагнемо "накласти" на себе ситуацію в Росії, але насправді те, що прийнято у країні-агресорці, ніколи не буде таким для нас. Як приклад, він навів Євромайдан, коли українці були незадоволені станом справ у державі й вийшли на протести. Таку ситуацію в Росії сьогодні складно уявити.

Російський глядач міркує зовсім іншими категоріями, тому, коли Пєсков виходить і говорить, що долар взагалі немає ніякого значення, то пересічний росіянин каже, що все так і є, та й навіщо взагалі ці долари,

– розповів Олег Подорожній.

Для росіян типовою є ситуація жити від зарплати до зарплати, люди звикли не мати можливості подорожувати, купувати нерухомість, думати про майбутнє. Тому, коли їм говорять про долари, вони справді не розуміють, що існує якась проблема, адже їм нібито цілком вистачає рубля.

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У тому, що долар є не важливим росіян намагається переконати не тільки Пєсков, але й Владімір Путін.

"Він свого часу казав, що це добре, що рубль впав, адже ми тепер можемо купити більше товарів, а обмінявши долари, отримаємо більше папірців, які називаються грошима. Відповідно, збільшиться бюджет. От такі люди керують російською державою та економікою", – підкреслив Подорожній.

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