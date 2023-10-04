Політтехнолог Олег Подорожній розповів 24 Каналу, що російське суспільство у такі заяви своїх "лідерів" вірить, адже воно є відображенням своєї влади. За його словами, росіяни мислять зовсім іншими категоріями, ніж українці.
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Що думають росіяни про курс рубля
За словами політолога, ми завжди прагнемо "накласти" на себе ситуацію в Росії, але насправді те, що прийнято у країні-агресорці, ніколи не буде таким для нас. Як приклад, він навів Євромайдан, коли українці були незадоволені станом справ у державі й вийшли на протести. Таку ситуацію в Росії сьогодні складно уявити.
Російський глядач міркує зовсім іншими категоріями, тому, коли Пєсков виходить і говорить, що долар взагалі немає ніякого значення, то пересічний росіянин каже, що все так і є, та й навіщо взагалі ці долари,
– розповів Олег Подорожній.
Для росіян типовою є ситуація жити від зарплати до зарплати, люди звикли не мати можливості подорожувати, купувати нерухомість, думати про майбутнє. Тому, коли їм говорять про долари, вони справді не розуміють, що існує якась проблема, адже їм нібито цілком вистачає рубля.
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У тому, що долар є не важливим росіян намагається переконати не тільки Пєсков, але й Владімір Путін.
"Він свого часу казав, що це добре, що рубль впав, адже ми тепер можемо купити більше товарів, а обмінявши долари, отримаємо більше папірців, які називаються грошима. Відповідно, збільшиться бюджет. От такі люди керують російською державою та економікою", – підкреслив Подорожній.
Стан російської економіки: останні новини
- Російська валюта продовжує знецінюватися, а вартість долара США перетнула позначку в 100 рублів. Черговий обвал рубля пов'язують з відтоком іноземної валюти. Останній раз така ситуація була, коли російська влада хотіла поновити валютний контроль на ринку.
- У серпні російський рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі. Від зими 2023 року долар США став більшим стосовно рубля на 23%. Причиною цього називають санкції проти Росії, ситуацію на зовнішньому ринку та відтік валюти.
- Владімір Путін плачевної ситуації з економікою не помічає. Навпаки він заявив, що російська економіка є "стійкою" і "сильною" та нафантазував, що за підсумками 2022 року вона увійшла до п'ятірки найбільших економік світу та нібито обігнала Німеччину.