В Армении упал самолет: "задвухсотились" российские пилоты

1 декабря в Армении на территории села Джрабер Котайкской области упал и загорелся самолет B55. В результате этого погибли российские пилоты.

Событие произошло в 14:20. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении, информирует 24 канал.

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Российские пилоты снова "задвухсотились"

Как стало известно, на территории села Джрабер Котайкской области упал самолет B55. После этого он загорелся.

По словам спасателей, на месте происшествия обнаружили два обгоревших тела, а пожар потушили в 14:41.

Позже оказалось, что это был самолет типа BeechCraft 95, следовавший из Еревана в Астрахань. Связь с самолетом прервалась в 13:11 по местному времени.

Пилоты, погибшие в результате аварии, являются гражданами России.

В результате крушения самолета погибли граждане России – А.П. (1979 г.р.) и В.Р. (1983 г.р.),

– сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

В Армении погибли российские пилоты / фото МЧС Армении

В России разбился еще один вертолет

Во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На его борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины погибли на месте.

По информации российских СМИ, 54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Он же и управлял вертолетом, который разбился в поле примерно в 300 метрах от дороги.

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