Команда была из Ростова: что на самом деле могло произойти со сбитым азербайджанским самолетом

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который 25 декабря упал в Казахстане, был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управляемость и подвергся обстрелу с земли на территории России возле Грозного. Россия пыталась переложить ответственность за инцидент на работу чеченской ПВО.

Операция российских спецслужб, которая была нацелена на то, чтобы переложить вину за сбитый азербайджанский борт на Грозный, полностью провалилась. Об этом в эфире 24 Канала отметил президент ОО "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев, отметив, что Z-блогеры, российские "патриоты", а также демократы-либералы, которые находятся в Европе, дружно попытались обвинить чеченскую сторону.

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ФСБ действовала вместе с Минобороны России

Кутаев отметил, что операция России была направлена на то, чтобы выгородить российских военнослужащих. Он рассказал, что вместе со своими друзьями провел собственное расследование и даже получил тексты некоторых допросов, которые проводил следственный комитет России и его глава Бастрыкин.

"Допрос оператора, командира по расчетам ПВО. Все это свидетельствует, что команда была из Ростова, было известно, кто ее давал – некий Борисов. Когда мы эти факты прямо выложили, им некуда было деваться и они были вынуждены признаться, что гражданский самолет сбили именно военнослужащие Минобороны России", – рассказал Кутаев.

Важный факт в том, что во время сбития самолета, роль РЭБ, со слов президента ОО "Ассамблея народов Кавказа", сыграли подразделения российской ФСБ.

То есть ФСБ и Минобороны России работали совместно, одни "глушили", вторые подбили самолет. "Повесить" это все на чеченцев не получилось,

– подчеркнул Кутаев.

Вероятно, Путин пожалел, что извинился перед Алиевым

Азербайджанская сторона по праву стала требовать извинений России, покаяния, денежное возмещение. Президент ОО "Ассамблея народов Кавказа" рассказал, что был удивлен, что Путин извинился, но сейчас уверен, что глава Кремля уже пожалел, что принес извинения.

Дальше извинений Кремль не пойдет, я говорил азербайджанским друзьям, что публичного покаяния России не будет, потому что это для нее плохой пример и тогда ей придется покаяться и перед чеченцами, и сирийцами, и грузинами, и украинцами,

– озвучил Кутаев.

Напомним, на борту самолета, который направлялся из Баку в Грозный и упал утром 25 декабря, находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. 38 человек погибли. Тогда Россия начала выдвигать различные версии катастрофы: столкновение самолета с птицами, украинским БпЛА, взрыв кислородного баллона.

Азербайджан склонился к версии, что самолет был подбит над Грозным российской ракетой ПВО. Президент страны Ильхам Алиев потребовал, чтобы Россия признала вину и извинилась. Глава Кремля через 3 дня после трагедии позвонил Алиеву и извинился за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России, но не признал то, что судно было подбито именно российской ракетой.