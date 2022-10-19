Могли сбить собственный самолет, – Жданов прокомментировал падение российского самолета в Ейске

По поводу причин инцидента с взрывом самолета Су-34 в российском городе Ейск есть ряд версий. Не исключено, что воздушное судно могло попасть под "дружеский огонь" своей противовоздушной обороны.

Вероятно, самолет мог взорваться еще до того, как врезался в жилой дом. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что российский самолет Су-34, врезавшийся в жилой дом в Ейске, был фронтовым бомбардировщиком.

Он летел из Краснодарского края бомбардировать объекты в Украине. По какой-то причине летчики пошли не в обход города, а решили пролететь через Ейск. На некоторых видео видно, что самолет взорвался до того, как врезался в девятиэтажный дом. Пилоты шли на очень низкой высоте. Соответственно – карту искусственных помех вряд ли кто-то изучал,

– объяснил обозреватель.

По его словам, возникают вопросы по умениям и квалификации пилотов, а также не были ли они мобилизованными.

"Взрыв самолета местные представители военного командования трактуют как отказ двигателя. Якобы отказал взорвавшийся двигатель. Потому что сначала был взрыв в воздухе, затем столкновение с домом, пожар и детонация боекомплекта. Оба пилота катапультировались и живы-здоровы", – добавил Жданов.

Могли ли сбить самолет Су-34 в Ейске: смотрите видео

Специалист подчеркнул, что города России, особенно пограничные, охраняют тактическими средствами ПВО, такими как "Панцирь-1С", "Тунгуска" и т.д.

"Когда были имитации обстрелов российскими военными Белгорода, иногда срабатывала система "Панцирь-1С", и мы видели хвостовую часть ракеты этого комплекса. Вполне возможно, что самолет вошел в зону действия ПВО. Поскольку время было ограничено, скорее всего могли сбить свой самолет, не разобравшись с ситуацией", – убежден эксперт.

По его мнению, не зная, чей самолет находился в центре Ейска, российские военные могли воспринять его как угрозу.

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