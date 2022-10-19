Ймовірно, літак міг вибухнути ще до того, як врізався у житловий будинок. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що російський літак Су-34, який врізався у житловий будинок у Єйську, був фронтовим бомбардувальником.

Він летів із Краснодарського краю бомбардувати об'єкти в Україні. З якоїсь причини льотчики пішли не в обхід міста, а вирішили пролетіти через Єйськ. На деяких відео видно, що літак вибухнув до того, як врізався у дев'ятиповерховий будинок. Пілоти йшли на дуже низькій висоті. Відповідно – карту штучних перешкод навряд чи хтось вивчав,

– пояснив оглядач.

За його словами, виникають питання щодо вмінь та кваліфікації пілотів, а також чи не були вони мобілізованими.

"Вибух літака місцеві представники військового командування трактують як відмову двигуна. Нібито відмовив двигун, який нібито вибухнув. Бо спочатку був вибух у повітрі, потім зіткнення з будинком, пожежа та детонація боєкомплекту. Обидва пілоти катапультувалися й живі-здорові", – додав Жданов.

Чи могли збити літаку Су-34 у Єйську: дивіться відео

Фахівець підкреслив, що міста Росії, особливо прикордонні, охороняють тактичними засобами ППО, такими як "Панцир-1С", "Тунгуска" тощо.

"Коли були імітації обстрілів російськими військовими Бєлгорода, іноді спрацьовувала система "Панцир-1С", і ми бачили хвостову частину ракети цього комплексу. Цілком можливо, що літак увійшов до зони дії ППО. Оскільки час був обмежений, швидше за все могли збити свій літак, не розібравшись із ситуацією", – переконаний експерт.

На його думку, не знаючи, чий літак був у центрі Єйська, російські військові могли сприйняти його як загрозу.

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