Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Так він прокоментував останні неадекватні заяви російських політиків та посадовців.
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Ці люди повністю позбавлені іронії та самоіронії
До прикладу, депутат Держдуми Росії Алєксандр Хінштейн знайшов пропаганду ЛГБТ в мультфільмі про Свинку Пеппу. А губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв після аварії літака в Єйську сказав, що потрібно зробити такі умови, щоб люди пішли на роботу з гарним настроєм.
Як наголошує Яковенко, прихід до влади таких людей – наслідок кадрової політики Путіна, яку він проводив упродовж 22 років. Яскравий приклад – Мєдвєдєв, який регулярно вкидає в інформаційний простір неадекватні заяви.
Це такий рівень деградації. Люди начисто не мають емпатії, іронії та самоіронії. Вони не розуміють, наскільки є смішними та огидними. Все це демонструє, що ці люди дійсно перебувають в якомусь відірваному від реальності стані,
– вважає Яковенко.
Яковенко про останні неадекватні заяви російських політиків: дивіться відео
Яке майбутнє буде в Росії: основні припущення
- Ігор Яковенко вважає, що диктатор Владімір Путін увійде в історію, як людина, що знищила Росію. Він матиме два імена – терорист №1 та ліквідатор.
- Існують припущення, що Росія вже починає руйнуватися. А на її колишніх теренах постануть кілька незалежних національних держав.
- Світ потроху готується до зникнення Росії. Таке питання обговорювали на Форумі вільних народів Росії у Празі. Їхня мета – довести Заходу, що усім легше заживеться після розпаду Росії.
- Росіяни неодноразово говорили, що удар по Криму буде червоною лінією. Однак, як впевнений секретар РНБО Олексій Данілов, окупантам доведеться ще багато чого проковтнути за наступні 5 – 7 років. Саме за цей час почнеться розпад Росії.
- Як вважає військовий експерт Петро Черник, розпад Росії може зайняти десятиліття. Але все дійсно може посипатися за один день. Однак не варто робити ставку на раптовість.