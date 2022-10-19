Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Так він прокоментував останні неадекватні заяви російських політиків та посадовців.

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Ці люди повністю позбавлені іронії та самоіронії

До прикладу, депутат Держдуми Росії Алєксандр Хінштейн знайшов пропаганду ЛГБТ в мультфільмі про Свинку Пеппу. А губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв після аварії літака в Єйську сказав, що потрібно зробити такі умови, щоб люди пішли на роботу з гарним настроєм.

Як наголошує Яковенко, прихід до влади таких людей – наслідок кадрової політики Путіна, яку він проводив упродовж 22 років. Яскравий приклад – Мєдвєдєв, який регулярно вкидає в інформаційний простір неадекватні заяви.

Це такий рівень деградації. Люди начисто не мають емпатії, іронії та самоіронії. Вони не розуміють, наскільки є смішними та огидними. Все це демонструє, що ці люди дійсно перебувають в якомусь відірваному від реальності стані,

– вважає Яковенко.

Яковенко про останні неадекватні заяви російських політиків: дивіться відео

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