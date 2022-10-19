Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Так, он прокомментировал последние неадекватные заявления российских политиков и чиновников.
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Эти люди полностью лишены иронии и самоиронии
К примеру, депутат Госдумы России Александр Хинштейн нашел пропаганду ЛГБТ в мультфильме о Свинке Пеппе. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после крушения самолета в Ейске сказал, что нужно сделать такие условия, чтобы люди пошли на работу с хорошим настроением.
Как отмечает Яковенко, приход к власти таких людей – следствие кадровой политики Путина, которую он проводил в течение 22 лет. Яркий пример – Медведев, регулярно вбрасывающий в информационное пространство неадекватные заявления.
Это такой уровень деградации. Люди совершенно не имеют эмпатии, иронии и самоиронии. Они не понимают, насколько смешны и отвратительны. Все это демонстрирует, что эти люди действительно находятся в каком-то оторванном от реальности состоянии,
– считает Яковенко.
Яковенко о последних неадекватных заявлениях российских политиков: смотрите видео
Какое будущее будет у России: основные предположения
- Игорь Яковенко считает, что диктатор Владимир Путин войдет в историю как человек, уничтоживший Россию. У него будет два имена – террорист № 1 и ликвидатор.
- Есть предположение, что Россия уже начинает разрушаться. А на ее бывшей территории возникнут несколько независимых национальных государств.
- Мир понемногу готовится к исчезновению России. Такой вопрос обсуждался на Форуме свободных народов России в Праге. Их цель – доказать Западу, что всем легче заживется после распада России.
- Россияне не раз говорили, что удар по Крыму будет красной линией. Однако, как уверен секретарь СНБО Алексей Данилов, оккупантам придется еще многое проглотить за следующие 5 – 7 лет. Именно в это время начнется распад России.
- Как считает военный эксперт Петр Черник, распад России может занять десятилетие. Но все действительно может посыпаться в один день. Однако не стоит делать ставку на внезапность.