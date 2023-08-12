Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Юрий Федоров. Подобные инциденты в России могут продолжаться.
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Причины падения Су-30
Причиной падения Су-30 в Калининградской области могла быть действительно техническая неисправность, считает Федоров. Военный самолет – сложная система, требующая значительного обслуживания. А данный инцидент показывает, что в России оно очень плохое.
Большая нагрузка идет на военный самолет, его нужно хорошо обслуживать. Если есть проблемы с элементом – они его должны заменить и так далее. Должны быть серьезные специалисты, которые знают все системы и как их отлаживать. Если этого не делать – самолет упадет. Это и есть технический фактор,
– объяснил военный эксперт.
Падение Су-30 в России: смотреть видео
Также технический фактор возникает, если использовать технику не по инструкции. Отметим, что в России это уже не первый случай падения военного самолета. По мнению военного эксперта, это еще и свидетельствует о слабой аэродромной службе оккупантов.
"Вопрос как ее поднять. Можно наказать техника. А на самом деле надо наказывать начальника. Так поступали в нормальных армиях. Если Путин боится наказывать своих генералов – это будет продолжаться и дальше", – резюмировал Федоров.
Падение Су-30: что известно
- Пропагандисты отметили, что это был учебно-тренировочный полет и производился он без боекомплекта. Российский Су-30 не впервые терпит катастрофу – в октябре 2022 года он упал на жилые дома в российском Иркутске.
- Очевидцы сняли падение Су-30. Он выполнял маневры и упал прямо перед толпой.
- Су-30 создан на базе старого советского Су-27. Технические неисправности могут быть связаны с двигателями и топливной системой. Возможно, по этим причинам упал самолет.