Суббота, 12 августа, выдалась для российских оккупантов очень несчастливым днем. Сначала взрывы на Крымском мосту, затем – падение Су-30, в результате чего погиб весь экипаж. Со ссылкой на телеграм-каналы 24 Канал информирует о появившихся в сети фото разбитого самолета.
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Сокрушен истребитель Су-30
Следует сказать, что это уже восьмой боевой самолет оккупантов, разбившийся на территории России с начала 2023 года.
Вот что бывает, если пичкать самолеты электроникой из холодильников с AliExpress,
– написал один из анонимных телеграм-каналов.
В то же время кремлевские помойки отмечают, что произошла авиакатастрофа якобы во время учебно-тренировочного полета.
В Калининградской области разбился Су-30 / Фото из телеграм-каналов
Добавим, что этот самолет, по словам московских пропагандистов, является модернизированной версией Су-27. Однако, очевидно, истребитель не столь мощный, как бы хотелось казаться оккупантам.
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Взрывы на Крымском мосту
- Вспомним напоследок о еще одной "трагедии", которая произошла у захватчиков 12 августа. Собственно, на переправе, соединяющей временно оккупированный Крым и материковую часть России, слышали взрывы.
- Вероятно, мост был под комбинированным ударом дронов и ракет. В минобороны вражеского государства, как всегда, начали врать о том, что так называемая "российская ПВО" отработала "успешно" и даже "сбила ракету" С-200.