Субота, 12 серпня, видалась для російських окупантів дуже нещасливим днем. Спершу вибухи на Кримському мосту, потім – падіння Су-30, внаслідок чого загинув весь екіпаж. З посиланням на телеграм-канали 24 Канал інформує про фото розбитого літака, що з'явились у мережі.
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Розбитий винищувач Су-30
Варто сказати, що це вже восьмий бойовий літак окупантів, який розбився на території Росії від початку 2023 року.
Ось що буває, якщо напихати літаки електронікою з холодильників з AliExpress,
– написав один з анонімних телеграм-каналів.
Водночас кремлівські помийки зазначають, що сталася авіакатастрофа нібито під час навчально-тренувального польоту.
У Калінінградській області розбився Су-30 / Фото з телеграм-каналів
Додамо, що цей літак, за словами московських пропагандистів, є начебто модернізованою версією Су-27. Однак, очевидно, винищувач не такий потужний, як би хотілось здаватися окупантам.
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Вибухи на Кримському мосту
- Згадаємо наостанок про ще одну "трагедію", яка трапилася в загарбників 12 серпня. Власне, на переправі, що сполучає тимчасово окупований Крим та материкову частину Росії, чули вибухи.
- Ймовірно, міст був під комбінованим ударом дронів та ракет. У міноборони ворожої держави, як завжди, почали брехати про те, що так звана "російська ППО" відпрацювала "успішно" та навіть "збила ракету" С-200.