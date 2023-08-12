Субота, 12 серпня, видалась для російських окупантів дуже нещасливим днем. Спершу вибухи на Кримському мосту, потім – падіння Су-30, внаслідок чого загинув весь екіпаж. З посиланням на телеграм-канали 24 Канал інформує про фото розбитого літака, що з'явились у мережі.

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Розбитий винищувач Су-30

Варто сказати, що це вже восьмий бойовий літак окупантів, який розбився на території Росії від початку 2023 року.

Ось що буває, якщо напихати літаки електронікою з холодильників з AliExpress,

– написав один з анонімних телеграм-каналів.

Водночас кремлівські помийки зазначають, що сталася авіакатастрофа нібито під час навчально-тренувального польоту.



У Калінінградській області розбився Су-30 / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Вочевидь, падіння цього літака було заздалегідь приурочене до важливо для окупантів свята – Дня Повітряних сил Росії. Щорічно від 2006 року його святкують у ворожій державі саме 12 серпня. Підписував відповідний указ президент Владімір Путін. Кращого "подарунка" для диктатора годі було придумати.

Додамо, що цей літак, за словами московських пропагандистів, є начебто модернізованою версією Су-27. Однак, очевидно, винищувач не такий потужний, як би хотілось здаватися окупантам.

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Вибухи на Кримському мосту