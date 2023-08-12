Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. Подібні інциденти в Росії можуть продовжуватися.
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Причини падіння Су-30
Причиною падіння Су-30 в Калінінградській області могла бути і справді технічна несправність, вважає Федоров. Військовий літак – складна система, яка потребує значного обслуговування. А даний інцидент показує, що в Росії воно вкрай погане.
Велике навантаження йде на військовий літак, його треба гарно обслуговувати. Якщо є проблеми з елементом – вони його мають замінити і так далі. Мають бути серйозні спеціалісти, які знають всі системи і як їх налагоджувати. Якщо цього не робити – літак впаде. Це і є технічний фактор,
– пояснив військовий експерт.
Падіння Су-30 в Росії: дивитись відео
Також технічний фактор виникає, якщо користуватися технікою не за інструкцією. Зазначимо, що в Росії це вже не перший випадок падіння військового літака. На думку військового експерта, це ще й свідчить про слабку аеродромну службу окупантів.
"Питання як її підняти. Можна покарати техніка. А насправді треба карати начальника. Так робили у нормальних арміях. Якщо Путін боїться карати своїх генералів – це продовжуватиметься й далі", – резюмував Федоров.
Падіння Су-30: що відомо
- Пропагандисти зазначили, що це був навчально-тренувальний політ і виконувався він без боєкомплекту. Російський Су-30 не вперше зазнає катастрофи – у жовтні 2022 року він упав на житлові будинки у російському Іркутську.
- Очевидці зафільмували падіння Су-30. Він виконував маневри і впав прямісінько перед натовпом.
- Су-30 створений на базі старого радянського Су-27. Технічні несправності можуть бути пов'язані із двигунами та паливною системою. Можливо, з цих причин впав літак.