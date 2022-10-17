Люди выпрыгивали из окон многоэтажки, в которую врезался самолет в Ейске

В результате падения самолета в российском Ейске люди выпрыгивали из окна многоэтажки, чтобы выжить. Известно, что они погибли.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова говорит только о трех погибших. Это люди, прыгавшие с верхних этажей.

Кстати Дом, в который врезался самолет в Ейске, может обрушиться: пожар там уже потушен

У погибших – многочисленные травмы

Местные власти утверждают, что такая информация поступила от главврача. У погибших – многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что люди прыгали с высоты.

По официальным данным, в результате крушения Су-34 в Ейске погибли четыре человека. Однако СМИ сообщали, что количество погибших может быть значительно больше – писали о 10 людях.

Что известно о падении самолета в Ейске

Российский военный истребитель Су-34 упал на жилой дом вечером 17 октября. В результате вспыхнул большой пожар – площадь составила 2 тысячи квадратных метров. Горели все этажи здания.

В российском минобороне инцидент подтвердили. Заявили, что у самолета якобы отказал двигатель. Также сообщалось о возгорании одного из двигателей во время взлета.

Кстати, в сети заметили, что подействовал закон кармы, поскольку с Ейска взлетали самолеты, чтобы атаковать Украину. Вероятно, цель этого истребителя была такая же, поскольку на видео слышно, как детонируют боеприпасы.

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