Не сбили, упали сами: пилоты в Ейске катапультировались и выжили – видео с "героями"

Пилоты, "героически" упавшие на жилой дом в Ейске, катапультировались и выжили. В сети распространяют видео разговора с выжившим пилотом.

На видео очень четко видно лицо "героя", который не отвел самолет от жилых домов. Пилота встретили местные, они помогли ему "распутаться" из парашюта.

Внимание Военный Су-34 упал на многоэтажку в российском Ейске: все, что известно

На кадрах видно, что мужчина находится в сознании. Он лежит на дороге вблизи места авиакатастрофы и не может встать. Местные жители предлагают ему помощь и снимают снаряжение.

На фоне слышны взрывы от детонирующих боеприпасов, которые собственно и перевозил самолет.

Разговор пилота с местными:

– Нормально все?

– Да.

– Сбили, да?

– Нет.

– Давай, говори. Что нужно, поможем.

Также в сети опубликовали перехват разговора пилота с диспетчером буквально за мгновение до падения.

Российские пилоты убивают и россиян

Известно, что на борту было два пилота и они оба выжили, потому что катапультировались – выбрали этот путь, вместо того, чтобы отвести военный самолет подальше от жилых домов, чтобы избежать жертв.

Пока официально российские власти сообщили о 6 погибших и 27 раненых. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.

Однако реальное количество пострадавших может быть значительно больше. Ведь многоэтажка горела с первого по девятый этаж. Огнем охвачено не менее 17 квартир.

Спасательную операцию усложняет то, что в доме начали рушиться плиты.

Коротко о падении самолета: причины

В российском городе Ейск вечером, 17 октября, на жилой дом упал военный самолет.

В Минобороны страны-агрессора отметили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей во время взлета.

Впрочем, украинцы в сети пишут, что это карма – не иначе. Именно из Ейска российские самолеты взлетают бомбить Донецкую и Запорожскую область.

Так что россияне убивают гражданских не только в Украине, но и уже у себя в стране.

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