"Отрицать невозможно": в парламенте Азербайджана требуют извинений за сбитый Россией самолет

25 декабря в Казахстане упал азербайджанский самолет Embraer-190, в результате чего погибли почти 40 человек, а еще 29 были госпитализированы. В правительстве Азербайджана подтвердили, что он был сбит российской ракетой.

Азербайджанская сторона также заявила, что российская сторона должна извиниться за эту авиакатастрофу лайнера, который летел из Баку в Грозный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Turan.

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Азербайджан требует Россию понести ответственность за содеянное

Депутат Расим Мусабеков заявил, что самолет был сбит на территории России – над Грозным.

"Отрицать это невозможно", – сказал он.

Мусабеков также отметил, что росСМИ уже пытаются замять следы вины России.

Те, кто это совершили, должны понести уголовную ответственность, должны быть выплачены компенсации. Если этого не будет, конечно, отношения выйдут на другой уровень,

– подчеркнул азербайджанский депутат.

К слову, издание Reuters со ссылкой на азербайджанские источники заявило, что предварительные результаты подтвердили сбивание самолета российской системой ПВО "Панцирь-С".

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает от российской стороны признаний в сбивании азербайджанского самолета", – сказали там.

Еще три других источника Reuters также подтвердили такие предварительные выводы азербайджанского расследования. Между тем Россия их пока не комментировала.