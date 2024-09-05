Польские военные завершили поиски вероятного "Шахеда": удалось ли обнаружить следы

Польские военные завершили поиски"Шахеда", который, вероятно, упал на территории Польши. Однако никаких следов этого неизвестного летательного объекта найдено не было.

Обследование территории продолжалось 10 дней. Официальное заявление о результатах будет обнародовано в ближайшее время.

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Удалось ли польским военным что-то найти

Обследование территории было завершено в среду вечером. Ни одного объекта не было найдено. В ближайшее время мы сделаем заявление,

– сообщила заместитель спикера Оперативного командования Вооруженных сил Польши Ева Злотницкая.

Военнослужащие обследовали территорию вблизи Томашова Любельского и Замостья ежедневно в течение 10 дней.

Солдаты 19-й Надбужанской и 2-й Люблинской бригад территориальной обороны осуществили поиски на более 200 квадратных километров, используя конные подразделения и беспилотные летательные аппараты.

Также территорию проверяли военные вертолеты. Поддержку солдатам оказывали также охотники из Польского охотничьего общества.

Напомним, что 26 августа российский "Шахед", вероятно, залетел на территорию Польши. Польские СМИ сообщили, что беспилотник находился на территории Польши 33 минуты и затем исчез с радаров.