Сбивали ли в Румынии российские "Шахеды": в Минобороны страны дали четкий ответ

Оборонное ведомство Румынии заявило, что информация, которую накануне распространяли в сети о сбивании румынскими зенитными установками Gepard российских дронов-камикадзе типа "Шахед", является ложью.

Недавно в соцсетях распространялось видео, на котором якобы было показано, как румынские Gepard стреляют по российским дронам, которые впоследствии упали на территории страны.. В Румынии уже осудили такие безответственные действия России.

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Что заявили в Минобороны Румынии

Мы хотели бы обратить ваше внимание на серию ложных сообщений, распространенных на платформе "Х" и в других социальных сетях, в которых утверждается, что средства противовоздушной обороны румынской армии, развернутые на границе, открыли огонь по ним ("Шахедах" – 24 Канал),

– заверили в оборонном ведомстве Румынии.

В Минобороны страны также отметили, что румынские силы и средства, дислоцированные в приграничной зоне с нашим государством, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по российским дронам.

Накануне стало известно об обеспокоенности НАТО, что во время российской атаки по Украине в ночь на 25 июля три "Шахеды" пересекли границу Румынии, и фрагменты одного из них там таки обнаружили. Но там заявили, что это не было "преднамеренным нападением" на территорию Североатлантического альянса.