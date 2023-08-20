"Выдающаяся" российская станция "Луна-25" успешно разбилась о поверхность луны. Лучшие мемы об "отрицательном приземлении" – собрал 24 Канал.

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Оккупанты, но точно не космические

Россия трубила о сенсационном возвращении в космос со своей станцией "Луна-25". Это должно было стать первой космической операцией России по исследованию месяца с 1976 года. Россияне планировали, что "мягкая посадка" станции состоится 21 августа, однако "прорывная технология" справилась даже раньше. "Луна-25" разбилась о поверхность луны 20 августа.

Несмотря на ажиотаж вокруг станции, сами россияне называли ее "Луна-гроб" еще с 2018 года. СМИ были убеждены, что разработка изначально была обречена на провал. То есть, новость стала закономерным следствием. Конечно, провал россиян вызвал очередную волну насмешек и мемов.

"Успешная операция" россиян на Луне / фото из соцсетей

Особый акцент идет на очередной несуразной подмен понятий – россияне заявили, что станция "прекратила свое существование". Конечно, напрашивается аналогия на постоянные заявления минобороны России о "потере нет".

Русская космическая станция иди на**й / фото из соцсетей

Конечно, мемы касались и "причастности Украины" к падению спутника. Якобы украинцы расширили географию и преследуют окупантов даже в космосе.

Коалиция против россиян / фото из соцсетей

В честь такого "выдающегося" события в истории России даже создали небольшой мультфильм.

Конечно, не обошлось без теорий заговоров – Украина совместно с луной провела ликвидацию российской станции. Удалось даже снять переговоры президента.

Лучшие мемы о падении "Луны-25" – смотрите в галерее

На российское поражение обратили внимание и украинские власти. Ирина Верещук акцентировала, что особенно смешно выглядит провал России на фоне принятия поставок Украине самолетов F-16.

Россиянам, наконец, ждет поражение, потому что ими двигает вера в чудеса. Этот код содержится в русских народных сказках – когда у Ивана-дурака все получается. Но, в жизни чудес не бывает – разгильдяи проиграют. На днях они снова облажались – на этот раз на Луне,

– написала Ирина Верещук.

За громкими заявлениями россиян ничего не стоит – они еще раз доказали собственную беспомощность. Падение "Луны-25" стало очередным поражением перед масштабным поражением России на фронте.

У россиян постоянные проблемы с техникой