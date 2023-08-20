"Видатна" російська станція "Луна-25" успішно розбилася об поверхню місяця. Найкращі меми про "отріцательноє прізімленіє" – зібрав 24 Канал.

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Окупанти, але точно не космічні

Росія трубила про сенсаційне повернення в космос зі своє станцією "Луна-25" Це мало стати першою космічною операцією Росії з дослідження місяця з 1976 року. Росіяни планували, що "м'яка посадка" станції відбудеться 21 серпня, проте "проривна технологія" впоралася навіть раніше. "Луна-25" розбилася об поверхню місяця 20 серпня.

Попри ажіотаж навколо станції, самі росіяни називали її "Луна-гроб" ще з 2018 року. ЗМІ були переконані, що розробка з самого початку була приречена на провал. Тобто новина стала закономірним наслідком. Звісно, провал росіян викликав чергову хвилю насмішок та мемів.

"Успішна операція" росіян на Місяці / фото з соцмереж

Особливий акцент йде на черговій недолугій підмін понять – росіяни заявили, що станція "припинила своє існування". Звісно, напрошується аналогія на постійні заяви міноборони Росії про "потєрь нєт".

Руская косміческая станція іді на**й / фото з соцмереж

Звісно меми стосувалися й "причетності України" до падіння супутника. Нібито українці розширили географію та переслідують окупантів навіть в космосі.

Коаліція проти росіян / фото з соцмереж

На честь такої "визначної" події в історії Росії навіть створили невеликий мультфільм.

Звісно, не обійшлося без теорій змов – Україна спільно з місяцем провела ліквідацію російської станції. Вдалося навіть зафільмувати перемови президента.

Найкращі меми про падіння "Луни-25" – дивіться у галереї

На російську поразку звернула увагу і українська влада. Ірина Верещук акцентувала, що особливо смішно виглядає провал Росії на фоні ухвалення постачання Україні літаків F-16.

Росіян, зрештою, чекає поразка, тому що ними рухає віра в чудеса. Цей код міститься в російських народних казках – коли у Івана-дурака все виходить. Але, в житті чудес не буває – нехлюї програють. Днями вони знов облажалися – цього разу на Місяці,

– написала Ірина Верещук.

За гучними заявами росіян нічого не стоїть – вони вкотре довели власну безпорадність. Падіння "Луни-25" стало черговою поразкою перед масштабною поразкою Росії на фронті.

У росіян постійні проблеми з технікою