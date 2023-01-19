Мама 6-летнего Максима – Светлана – рассказала, в каком состоянии ее сын. Об этом сообщает 24 Канал.

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По словам Светланы, у ее сына обгорела челка и немного брови. Но мальчик очень сильно испуган. На его глазах разрушались стены и обрушивалась крыша.

Максим настолько напуган, что его мама больше волнуется за психологическое состояние, чем за ранение.

Руку ему зашили, а что будет дальше – не знаю,

– сказала Светлана.

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