Мама 6-річного Максима – Світлана – розповіла, в якому стані її синочок. Про це інформує 24 Канал.
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Хлопчик бачив на власні очі авіакатастрофу
За словами Світлани, у її сина обгорів чубчик та трохи брови. Але хлопчик дуже сильно наляканий. На його очах руйнувалися стіни та обвалювався дах.
Максим настільки наляканий, що його мама більше хвилюється за психологічний стан, ніж за поранення.
Руку йому зашили, а що буде далі – не знаю,
– сказала Світлана.
Трагедія у Броварах: що відомо
- 18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком, та пошкодив його будівлю. Тоді у дошкільному закладі перебували 73 дитини.
- Внаслідок цього постраждали 25 осіб, з яких 11 – діти, а загинули 14 осіб, з яких 1 дитина.
- Серед жертв є керівництво МВС України. На борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.
- Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків очільника Міністерства внутрішніх справ керівника Національної поліції Ігоря Клименка.
- Через авіакатастрофу під контролем СБУ триває слідство, яке повинно встановити причину трагедії.