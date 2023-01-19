Мама 6-річного Максима – Світлана – розповіла, в якому стані її синочок. Про це інформує 24 Канал.

До теми Весь двір у вогні: з'явились нові кадри одразу після падіння вертольота у Броварах

Хлопчик бачив на власні очі авіакатастрофу

За словами Світлани, у її сина обгорів чубчик та трохи брови. Але хлопчик дуже сильно наляканий. На його очах руйнувалися стіни та обвалювався дах.

Максим настільки наляканий, що його мама більше хвилюється за психологічний стан, ніж за поранення.

Руку йому зашили, а що буде далі – не знаю,

– сказала Світлана.

Трагедія у Броварах: що відомо