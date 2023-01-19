Авиакатастрофа с руководящим составом МВД в Броварах: полиция дает брифинг – онлайн трансляция
19 января начался брифинг на тему относительно падения вертолета в Броварах. К сожалению, в результате авиакатастрофы есть много жертв и пострадавших.
На брифинге выступает спикер Национальной полиции Марьяна Рева. Об этом сообщает 24 Канал.
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Брифинг по падению вертолета в Броварах
Что обсуждают на пресс-конференции:
- гибель руководства МВД Украины;
- жертвы и пострадавшие среди гражданских лиц;
- информация о последствиях трагедии.
Утром 18 января в полицию поступило 70 сообщений о пожаре в Броварах. Получили обращение более 300 очевидцев происшествия. Правоохранители опросили около 2 тысяч человек.
Рева отметила, что основное расследование трагедии проводит Служба безопасности Украины, однако включены и другие ведомства. На месте падения вертолета работали 5 следственных оперативных групп, а также криминалисты.
Кроме того, спикера рассказала, что вертолет направился в одну из прифронтовых областей – в горячую точку. Дата, время и место похорона высшего руководства МВД еще определяют.
В каком состоянии пострадали
Рева напомнила, что в результате авиакатастрофы пострадали 25 человек, 11 из них – дети. В настоящее время в ожоговом центре находятся 4 ребенка. Их состояние – стабильно тяжелое. Еще семерых отпустили домой.
Также в больнице находятся 4 взрослых. Их состояние – удовлетворительное.
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До этого заместитель главы Минздрава Ирина Микичак подтвердила, из-за падения вертолета пострадало 25 человек, из которых 11 – это дети. Сообщается, что пациенты были госпитализированы в Броварскую больницу и ожоговый центр в Киеве.
Так, по состоянию на утро 19 января ни один из пациентов не находится в критическом состоянии. Тем не менее, больше всего пострадали люди с ожогами.
"Часть пациентов переведена в Киевский ожоговый центр – они самые тяжелые, сложные. Никто из них по состоянию на утро не находится ни в критическом, ни угрожающем состоянии. Они получают полноценное лечение", – рассказала Микичак.
Она добавила, что 6 пациентов из ожогового центра, среди которых дети и взрослые, готовят для отправки для дальнейшего лечения за границей. Принять украинских пациентов согласились в Польше, Австрии, Чехии, США.