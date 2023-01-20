Авиакатастрофа в Броварах: в результате трагедии погибла мама троих детей
18 января в Броварах упал вертолет. К сожалению, в результате авиакатастрофы погибла мама троих детей Марина Грановская.
О гибели Марины сообщили в сети, информирует 24 Канал. Известно, что женщина была парикмахершей-модельеркой.
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В Броварах погибла мама троих детей
Как стало известно, без мамы остались трое малолетних детей. В день, когда произошла авиакатастрофа, Марина Грановская привела своих деток в детский сад.
Когда падал вертолет, женщина выходила из садика. Ее долго не могли найти, но позже тело Марины обнаружили обгоревшим.
Семья Марины / фото из соцсетей
Дети Марины / фото из соцсетей
Как выглядела Марина / фото из соцсетей
Марина погибла во время трагедии в Броварах / фото из соцсетей
Марина была парикмахершей-модельеркой / фото из соцсетей
Если вы хотите помочь семье Марины, отправить деньги можно на карту ее мужа – Грановский Анатолий Васильевич.
Получатель платежа:
- Грановский Анатолий Васильевич
IBAN:
- UA983052990262026400943072428
Счет получателя:
- 262026400943072428
Карта Анатолия:
- 4731 1856 3454 7076
Катастрофа в Броварах: последние новости
- 18 января вертолет упал рядом с детсадом. Случилось это, когда в дошкольном учреждении находились 73 ребенка. В результате авиакатастрофы пожаром было повреждено здание.
- Как стало известно, руководство МВД, находившееся на борту вертолета, летело в одну из прифронтовых областей.
- Кстати, в Броварах во время трагедии старшеклассники 5 и 8 лицеев города не растерялись и одними из первых бросились на помощь. Речь идет об Андрее Доценко, Антоне Прищепе, Викторе Комиссарове и Глебе Касьяне.
- Так, четверо друзей-старшеклассников стали одними из первых, кто начал вытаскивать детей из горящего здания. Кроме того, ребята взяли у воспитателей фамилию и имена дошкольников. Благодаря этому смогли найти родителей четырех детей.