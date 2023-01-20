Авиакатастрофа в Броварах: в результате трагедии погибла мама троих детей

18 января в Броварах упал вертолет. К сожалению, в результате авиакатастрофы погибла мама троих детей Марина Грановская.

О гибели Марины сообщили в сети, информирует 24 Канал. Известно, что женщина была парикмахершей-модельеркой.

Обратите внимание Есть несколько стабильно тяжелых: в Нацполиции рассказали о состоянии детей, пострадавших в Броварах

В Броварах погибла мама троих детей

Как стало известно, без мамы остались трое малолетних детей. В день, когда произошла авиакатастрофа, Марина Грановская привела своих деток в детский сад.

Когда падал вертолет, женщина выходила из садика. Ее долго не могли найти, но позже тело Марины обнаружили обгоревшим.



Семья Марины / фото из соцсетей



Дети Марины / фото из соцсетей

выражает соболезнования семье и близким погибшей Марины Грановской. Вечная память...



Как выглядела Марина / фото из соцсетей



Марина погибла во время трагедии в Броварах / фото из соцсетей



Марина была парикмахершей-модельеркой / фото из соцсетей

Если вы хотите помочь семье Марины, отправить деньги можно на карту ее мужа – Грановский Анатолий Васильевич.

Получатель платежа:

Грановский Анатолий Васильевич

IBAN:

UA983052990262026400943072428

Счет получателя:

262026400943072428

Карта Анатолия:

4731 1856 3454 7076

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