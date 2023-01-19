Надо собрать каждую деталь, – Игнат рассказал, сколько времени займет расследование в Броварах

18 января в Броварах упал вертолет. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько времени займет расследование авиакатастрофы.

Расследование трагедии должно занять много времени. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Упавший в Броварах вертолет принадлежит ГСЧС, – Воздушные силы

Сколько времени займет расследование катастрофы в Броварах

Расследование авиакатастрофы должно занимать много времени, такая практика не только в Украине, но и во всем мире. Так как собирают фактически каждую деталь вертолета,

– рассказал Игнат.

По его словам, каждая деталь вертолета может дать больше информации о том, что действительно произошло.

"На это может влиять совокупность факторов, среди которых – неблагоприятные погодные условия… Созданная комиссия определит все факторы и даст оценку. Это не несколько дней, нужно полностью детализировать этот день", – подчеркнул Игнат.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

18 января вертолет упал рядом с детсадом и повредил его здание.

В результате этого пострадали 25 человек, из которых 11 – дети, а погибли 14 человек, из которых 1 ребенок.

На борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. К сожалению, они погибли.

Из-за авиакатастрофы под контролем СБУ продолжается следствие, которое должно установить причину трагедии.

Кстати, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Броварах.

"Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро", – заявил украинский лидер.