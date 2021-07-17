Падение вертолета на Николаевщине: появились подробности и фото с места аварии
Источник:ГСЧС
В Николаевской области утром 17 июля упал вертолет Ми-2. В результате авиакатастрофы погибли два человека – пилот и его помощник.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о деталях аварии. В то же время обнародовали фото обломков вертолета с места события.
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Авария вертолета Ми-2
17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, который попал в авиакатастрофу и упал на поле возле села Зайвое,
– говорится в сообщении.
Во время полета на борту вертолета находились два человека – пилот и его помощник. В результате катастрофы они погибли.
Сейчас сотрудники ГСЧС в Николаевской области и работники полиции пытаются установить все обстоятельства аварии Ми-2.
- О причинах чрезвычайного происшествия пока не сообщается.
На Николаевщине упал вертолет / Фото ГСЧС
В Николаевской области упал вертолет / Фото ГСЧС