Российские СМИ сообщают, что борт проводил обучающие полеты. Местный губернатор официально подтвердил, что упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ.
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Падение Ми-8 в Челябинске
Российский вертолет Ми-8 отрабатывал в Челябинской области манёвр "взлет – посадка". Во время учений что-то пошло не так, и вертолет упал. Транспорт принадлежал ФСБ России.
Очевидцы убеждают, что перед тем, как упасть, Ми-8 "сильно болтался в воздухе с боку на бок, а затем камнем пошел вниз". Предварительная причина аварии – "отказ техники".
Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом с ним расположен военный аэродром Шагол. Сообщается, что погиб весь экипаж вертолета, в том числе командир, правый летчик и бортинженер. Пассажиров на борту не было.
Фото падения самолета Ми-8 / российские телеграм-каналы
Это уже не первое проблемное приземление
- Известно, что 27 июля вертолет Ми-26, также принадлежавший пограничной службе ФСБ России, совершил жесткую посадку в аэропорту Якутска. Этот вертолет считается самым большим в мире.
- В тот же день во время посадки вспыхнул вертолет Ми-8 в Алтае. Всего на борту упавшего вертолета было 16 человек: 13 туристов (из них 12 россиян и 1 белорус) и три члена экипажа. Четверо человек погибли.
- Предварительно вертолет задел лопастями столб, а затем упал и начал гореть – причиной стала ошибка пилотов. Транспорт сгорел до тла.