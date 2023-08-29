Російські ЗМІ повідомляють, що борт проводив навчальні польоти. Місцевий губернатор офіційно підтвердив, що вертоліт, який впав у Челябінській області належав ФСБ.
Дивіться також Той, хто краде мільярди․ Як заступник голови Держдуми воює з російськими елітами заради грошей
Падіння Мі-8 у Челябінську
Російський гвинтокрил Мі-8 відпрацьовував у Челябінській області маневр "взліт – посадка". Під час навчань щось пішло не так і вертоліт впав. Транспорт належав ФСБ Росії.
Очевидці переконують, що перед тим, як впасти, Мі-8 "сильно бовтався в повітрі з боку на бік, а потім каменем пішов униз". Попередня причина аварії – "відмова техніки".
Мі-8 впав у лісі за 500 метрів від селища Прудний у Челябінській області. Поряд з ним розташований військовий аеродром Шагол. Повідомляється, що загинув весь екіпаж вертольота, зокрема командир, правий льотчик та бортінженер. Пасажирів на борту не було.
Фото падіння літака Мі-8 / російські телеграм-канали
Це вже не перше проблемне приземлення
- Відомо, що 27 липня вертоліт Мі-26, що також належав прикордонній службі ФСБ Росії, здійснив жорстку посадку в аеропорту Якутська. Цей гвинтокрил вважається найбільшим у світі.
- У той же день під час посадки спалахнув гвинтокрил Мі-8 в Алтаї. Усього на борту вертольота, що впав, було 16 осіб: 13 туристів (з них 12 росіян і 1 білорус) і три члени екіпажу. Четверо осіб загинуло.
- Попередньо вертоліт зачепив лопатями стовп, а потім упав і почав горіти – причиною стала помилка пілотів. Транспорт згорів до тла.