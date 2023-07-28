Російські пілоти серйозно пошкодили Мі-26. Цей гелікоптер належить прикордонній службі ФСБ. Він вважається найбільшим у світі, передає 24 Канал.

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Подробиці аварії у Якутську

Аварія сталася у четвер, 27 липня, близько 11:00 за Києвом. Транспорт виконував авіапереліт за маршрутом Тіксі – Якутськ. Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки стверджують, що постраждалих немає.

На кадрах можна побачити, як транспорт рухається по смузі у бік щогли освітлення. Після цього вертоліт перерізає її лопатями свого основного гвинта. Згодом щогла падає на гелікоптер та ламає йому хвіст, ледь не відірвавши його повністю.

Найбільший у світі вертоліт ФСБ Росії врізався в освітлювальну щоглу в Якутії: відео з соцмереж

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