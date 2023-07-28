Російські пілоти серйозно пошкодили Мі-26. Цей гелікоптер належить прикордонній службі ФСБ. Він вважається найбільшим у світі, передає 24 Канал.
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Подробиці аварії у Якутську
Аварія сталася у четвер, 27 липня, близько 11:00 за Києвом. Транспорт виконував авіапереліт за маршрутом Тіксі – Якутськ. Пропагандистські ЗМІ країни-агресорки стверджують, що постраждалих немає.
На кадрах можна побачити, як транспорт рухається по смузі у бік щогли освітлення. Після цього вертоліт перерізає її лопатями свого основного гвинта. Згодом щогла падає на гелікоптер та ламає йому хвіст, ледь не відірвавши його повністю.
Найбільший у світі вертоліт ФСБ Росії врізався в освітлювальну щоглу в Якутії: відео з соцмереж
У Росії нещодавно впав Mi-8
- Цей вертоліт потрапив в авіакатастрофу на Алтаї 27 липня. Під час посадки він закрутився, зачепив стовп та завалився на бік. Після цього транспорт спалахнув та повністю вигорів.
- На борту гелікоптера перебувало 16 людей. А саме 3 члени екіпажу та 13 туристів (12 громадян Росії та 1 громадянка Білорусі).
- Пізніше стало відомо про шістьох загиблих. 5 з 10 постраждалих отримали сильні опіки.