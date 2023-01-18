Падение вертолета в Броварах: есть по меньшей мере 18 погибших

18 января в Броварах упал вертолет. В результате этого по меньшей мере есть 18 погибших, из них 3 детей.

Об этом сообщила представительница полиции Киевской области Ирина Прянишникова, информирует 24 Канал. Причины трагедии устанавливают.

Важно В Броварах упал вертолет: первые фото и видео с места

Сколько жертв в результате падения вертолета в Броварах

По словам Прянишниковой, в Броварах возле детского сада упал вертолет, и в результате этого вспыхнул пожар. Людей эвакуировали.

По состоянию на 9 утра было известно о 5 травмированных, которые пострадали от падения вертолета. Также, к сожалению, есть погибшие.

Позже начальник Броварского управления полиции Киевщины Кирилл Самойленко сообщил, что уже известно о 3 погибших и 5 пострадавших.

Погибло руководство МВД

В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД – они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Среди них министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.

Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. На борту вертолета находились 9 человек. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

Число жертв увеличилось

Позже глава ОВА Алексей Кулеба сообщил, что, по предварительной информации, уже есть 17 погибших, из них 2 детей. В больницах находятся 22 человека, 10 из которых – дети.

По состоянию на 10:30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Что известно о падении вертолета в Броварах

Предварительно, во время падения вертолет задел детское заведение, а затем полетел в направлении многоэтажки где и остановился.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что увеличивается количество сообщений по пострадавшим в Броварах.

Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – сообщил, что в момент трагедии в детском саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали.

Пресс-служба полиции Броварского района сообщила, что среди детей нет пострадавших.

Спасательная операция по состоянию на 10 часов продолжается.

Упавший в Броварах вертолет выполнял задачи ГСЧС. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру завершили

Россия 14 января нанесла террористический удар по Днепру. Враг ударил ракетой по многоэтажке. 17 января поисковые работы завершены. Они продолжались 3 дня. Официально погибли 45 человек, из них – 6 детей.

Борис Филатов – городской глава Днепра – заявил, что официально разбор завалов многоэтажки завершили. В то же время, количество жертв может возрасти.

"В настоящее время 25 человек считаются пропавшими без вести, и, если честно, мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не исчез, но мне докладывали, что есть такая вероятность, что некоторые люди просто "испарились", – заявил Филатов.