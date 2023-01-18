Прикрыла ребенка собой: мама и дочь в реанимации после авиакатастрофы в Броварах
В Броварах во время падения вертолета пострадала мама с дочерью. Она как раз вела ребенка в детский сад, когда произошла катастрофа.
Женщина прикрыла ребенка своим телом, чтобы та получила меньше повреждений. В настоящее время они обе находятся в реанимации. Об этом сообщила родственница потерпевшей, пишет 24 Канал.
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Моя кума Надежда Оксюта с дочерью Алисой, сегодня утром она вела ребенка в тот самый садик. Слава Богу, они живы, но состояние крайне тяжелое. Обе находятся в реанимации в Киеве. В ожоговом центе. Надя накрыла Алисочку собой, как настоящая мама,
– рассказала женщина.
Пострадала Надежда с дочерью Алисой / Фото из инстаграма Надежды Оксюты
В каком состоянии потерпевшие неизвестно / Фото из инстаграма Надежды Оксюты
Главное о падении вертолета в Броварах
- Около 16:00 18 января спасатели закончили все работы на месте трагедии. В результате падения самолета погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.
Фото с места трагедии в Броварах / Фото 24 Канала, Валентины Полищук
- Погибли все находившиеся на борту вертолета – 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство МВД, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
- Отметим, что самолет упал рядом с детсадом, здание было повреждено пожаром. На момент падения самолета в саду находились 73 ребенка.
- В настоящее время продолжается расследование под контролем СБУ. Следствие установит, что могло стать причиной падения вертолета. В СБУ прорабатывают несколько версий: нарушение правил полета и неисправность самого вертолета, также не исключают умышленные действия по уничтожению вертолета.