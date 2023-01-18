Диверсия должна быть главной версией, – политолог о падении вертолета в Броварах

В Киевской области на здание детского сада утром 18 января упал вертолет. Трагическая ситуация требует тщательного расследования.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Алексей Кошель. Говорить об окончательной версии причин крушения рано.

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Утром 18 января вертолет, на борту которого было руководство МВД, упал на детский сад в городе Бровары Киевской области. По сообщению Президента Украины, погибли 15 человек, среди которых руководство МВД.

Ситуация требует расследования

Политолог подчеркивает, что эта ситуация вызывает много вопросов: "Почему именно на этом здании? Почему несколько раз? Почему он останавливался?"

Я думаю, что у следствия будет главная версия – это диверсионный акт,

– заметил Кошель.

Он акцентирует внимание на информации СМИ, что этот самолет был совершенно новым, французского производства.

"К тому же я не думаю, что руководство МВД перевозило неопытный пилот", – добавил политолог.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что руководство МВД было на борту вертолета Super Puma, который в рамках межправительственного соглашения украинские спасатели получили от Франции.

Кошель о падении вертолета с руководством МВД: смотреть видео

Правоохранительная система продолжит работу

Кошель, убежден, что, несмотря на потерю руководства важной ныне структуры – МИД, правоохранительная система продолжит работать.

Система самодостаточна. Когда есть нормальные, качественные, опытные руководители, система работает безупречно. Любое звено этой системы исключаешь, сам механизм продолжает работать,

– убежден спикер.

Он подчеркнул, что в этой ситуации следует исключить человеческий фактор со стороны руководства МВД. Они не могли дать приказ лететь при каких-либо обстоятельствах, несмотря на туман или определенные запреты.

"Человеческий фактор может быть со стороны пилота. Нужно очень детально расследовать эту трагедию", - резюмировал Кошель.

Падение вертолета в Броварах: что известно

18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС. Впоследствии стало известно, что на борту находилось руководство МВД: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович – все погибли.

Вертолет летел на малой высоте при плохой видимости из-за тумана.

В сети появилось видео, вероятно, вертолета МВД за несколько минут до падения – смотрите по ссылке.

Окончательной причины падения вертолета пока не установлено. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Они будут рассматривать все возможные версии аварии вертолета.