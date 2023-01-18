Падение вертолета в Броварах: в садике находились дети
18 января 2023, 09:20Читати новину українською
Источник:Алексей Кулеба
В Броварах утром 18 января вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. К сожалению, в детском саду находились дети.
Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – сообщил, что в момент трагедии в детском саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали.
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Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие,
– заявил Кулеба.