Падение вертолета в Броварах: в садике находились дети

В Броварах утром 18 января вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. К сожалению, в детском саду находились дети.

Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – сообщил, что в момент трагедии в детском саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали.

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Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие,

– заявил Кулеба.