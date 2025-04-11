Вертолет в Нью-Йорке мог упасть в реку из-за технической неисправности, – Associated Press

Потерпевший крушение экскурсионный вертолет Нью-Йорка мог упасть в реку из-за технической неисправности. В результате этого погибли все, кто был в вертолете: пилот и семья испанских туристов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о причинах падения вертолета в Нью-Йорке

Воздушное судно летало над Нью-Йорком 15 минут и в какой-то момент упало в реку Гудзон вблизи пирса 40. Среди погибших в катастрофе были дети.

По словам одного из свидетелей, у вертолета во время падения отлетела одна из лопастей. О причинах, почему судно рассыпалось, рассказал также юрист Джастин Грин. Он сообщил, что, вероятно, винты вертолета ударили по хвостовой стреле. Вследствие такого удара хвост рассыпался на части, а кабина упала в водоем.

Ни один пилот не смог бы избежать аварии при потере подъемников. Это как камень, падающий на землю,

– сказал юрист.

Полет осуществляла компания New York Helicopters. Ее владелец Майкл Рот сказал, что не знает, почему произошла авария. Просмотрев видео падения он добавил, что за 30 лет своей работы в вертолетном бизнесе не видел подобного. Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование катастрофы.

Известно также, что в момент авиакатастрофы на борту вертолета был исполнительный директор Siemens Августин Эскобар с женой Мерсе Кампруби Монталь, и тремя детьми. Предварительно, они не выжили.



Семья фотографировалась перед полетом на вертолете / Фото New York Helicopter Tours LLC

Радары показывали, что до падения вертолет пролетел вдоль горизонта Манхэттена и вернулся к Статуе Свободы.

Вертолет неконтролируемо вращался, прежде чем упасть. Спасательные лодки место катастрофы и смогли поднять изуродованный вертолет из воды с помощью плавкрана.