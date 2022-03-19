Падение зарплаты – 18%, инфляция – 30%: что в скором времени ожидает Россию

Санкции западных партнеров Украины стремительно уничтожают экономику оккупантов. Потери врага после нападения на нас будут рекордными не только на поле боя.

Британский Центр экономических и бизнес исследований (СЕBR) опубликовал свой прогноз по экономике России. Утешительного для оккупантов в нем нет ничего.

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Прогноз британцев

Эксперты предполагают, что ВВП страны-агрессора упадет на 14%. Такое в истории агрессора было всего 1 раз – в 1992 году.

Инфляция составит не менее 30%. Что касается реальной зарплаты, то она уменьшится на 18%.

Уход иностранного капитала, санкции и отказ прекратить войну против Украины быстро уничтожают Россию.

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