Падение зарплаты – 18%, инфляция – 30%: что в скором времени ожидает Россию
19 марта 2022 , 14:40Читати новину українською
Источник:CBER
Санкции западных партнеров Украины стремительно уничтожают экономику оккупантов. Потери врага после нападения на нас будут рекордными не только на поле боя.
Британский Центр экономических и бизнес исследований (СЕBR) опубликовал свой прогноз по экономике России. Утешительного для оккупантов в нем нет ничего.
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Прогноз британцев
Эксперты предполагают, что ВВП страны-агрессора упадет на 14%. Такое в истории агрессора было всего 1 раз – в 1992 году.
Инфляция составит не менее 30%. Что касается реальной зарплаты, то она уменьшится на 18%.
Уход иностранного капитала, санкции и отказ прекратить войну против Украины быстро уничтожают Россию.
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