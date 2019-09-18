Падение евробондов связано с действиями олигарха Игоря Коломойского – эксперты

Специалист отдела долговых ценных бумаг ИК Dragon Capital Сергей Фурса считает, что падение евробондов вызвано последними действиями предпринимателя Игоря Коломойского, в частности нападением на Валерию Гонтареву.

Евробонды Украины упали во вторник на 1,8-2% несмотря на рост спроса на них раньше. Падение означает, что Украине намного сложнее будет занимать деньги на внешних рынках в будущем, те что удастся одолжить государству, обойдутся дороже.

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Это означает, что придется заплатить больше денег за привлеченные финансовые ресурсы, что ухудшит макроэкономические показатели. В частности, может негативно повлиять на курс гривны, ослабив его относительно доллара.

По словам Ивана Компана из First Kyiv Investment Club, еще одной причиной могли стать жесткие заявления Коломойского, направленные против представителей западного бизнеса в Украине.

Напомним, ночью с 16 на 17 сентября под Киевом в селе Гореничи был сожжен дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"По сути падение евробондов означает, что Украине перестали доверять. Инвесторы не уверены в завтрашнем дне. Это печальная тенденция. Если так все будет продолжаться, у нас будут проблемы с займами и стоимостью кредитов. Деньги для страны подорожают", – заявил Комп.

Как ранее сообщали СМИ, украинские еврооблигации упали на фоне новостей о якобы возможном компромиссе с бывшим собственником национализированного в 2016 году Приватбанка и поджоге дома экс-главу Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Вчера, 17 сентября, авторитетное среди инвесторов издание Financial Times написало о возможном компромиссе с бывшим собственником национализированного в 2016 году Приватбанка – бизнесменом Игорем Коломойским. Информацию тут же растиражировали украинские СМИ. В ответ премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка, но никаких переговоров ни с кем не ведет.

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В конце августа Гонтареву сбил автомобиль в центре Лондона, где она сейчас проживает. А в ночь на 5 сентября машина невестки экс-главу НБУ была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Через неделю обыски прошли в квартире в Киеве, в которой Гонтарева прописана, но в которой не проживает уже больше года.

Адвокаты и соседи на обыске, во время которого правоохранители выломали дверь квартиры, не присутствовали. Сама эксглава НБУ связывает проблемы, которые у нее возникли, с ситуацией вокруг Приватбанка.