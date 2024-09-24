Ракеты для F-16 и не только: США уже завтра объявят пакет военной помощи Украине, –СМИ

Уже завтра, 25 сентября, Вашингтон скорее всего объявит о новом пакете военной помощи Украине в размере 375 миллионов долларов. Среди всего в него, вероятно, попадут ракеты для F-16 класса "воздух-земля".

Об этом пишет Voice of America со ссылкой на нескольких американских чиновников на условиях анонимности. Это будет самый большой пакет помощи, присланный Киеву с мая.

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Что войдет в пакет помощи от США

Как рассказали источники издания, общая стоимость вооружения, которое войдет в новый пакет, составит до 375 миллионов долларов. Пакет, вероятно, будет включать боеприпасы класса "воздух-земля" для истребителей F-16, которые позволят украинским пилотам поражать цели вдали от линии фронта и действия российской ПВО.

Согласно обнародованной информации, пакет также предусматривает боеприпасы для HIMARS, патрульных катеров и бронированных машин, а также 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и ракеты TOW. Отмечается, что перечень средств все еще финализируется и может измениться.

Подобная помощь будет предоставлена в рамках президентских полномочий по сокращению вооружения. В таком случае вооружение Украине отправляют из запасов США.

Ожидается, что пакет будет объявлен на фоне запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис в четверг в Белом доме,

– добавляет издание.

В частности, Зеленский изложит свой "план победы" по прекращению войны с Россией и будет настаивать на снятии ограничений на предоставленные США средства поражения. Ранее Владимир Зеленский раскрыл первые три пункта плана победы Украины.