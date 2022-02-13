Пакет санкций – не атомная, но мощная бомба и без отключения России от SWIFT, – Кулеба

Отключение России от SWIFT отсутствует в пакете санкций против России от Запада. Речь идет о пакете, который будет применен при условии нового нападения россиян на Украину.

Об этом говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в украинском телеэфире 12 февраля. По его убеждению, новые санкции – бомба не атомная, но мощная.

Напомним, сутки назад Байден собрал на защищенную видеоконференцию 10 мировых лидеров, чтобы обсудить Украину

Против возможного решения Путина напасть действуют мощные сдерживающие факторы

Уже несколько месяцев Министерство иностранных дел Украины получает немало информации о разных сценариях развития событий, связанных с возможной новой агрессией России. Но пока, как отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба, ни один из них не сбылся.

Во-первых, из-за сильной дипломатической и военной позиции Украины, которая ощутимо изменилась с 2014 года, когда Россия отважилась отобрать Крым и развязать войну на Донбассе.

которая ощутимо изменилась с 2014 года, когда Россия отважилась отобрать Крым и развязать войну на Донбассе. Во-вторых, из-за мощных санкций, которые угрожают Владимиру Путину от Запада и влияют на его текущие решения. Причем пакет санкций от Евросоюза и США уже сформирован.

"И это тоже фактор сдерживания", – убежден Кулеба.

С отключением от SWIFT – "это была бы атомная бомба", но и без него – бомба мощная

Глава МИД Украины подтвердил, что:

Отключение России от SWIFT не содержится в пакете санкций США и ЕС.

Но и без этой меры, по мнению Дмитрия Кулебы, пакет является серьезным инструментом воздействия.

"SWIFT на сегодняшний день не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России. Это – результат внутренних процессов в ЕС. Некоторые страны не готовы уступить собственные интересы", – отметил он.

Но надо понимать: если бы в этом пакете был SWIFT, это была бы атомная бомба, но и без SWIFT этот пакет остается мощной бомбой,

– пояснил Дмитрий Кулеба.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он встретит достойный отпор.

Обратите внимание:

В этот же день Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится в сильнейшей с 2014 экономической, военной и дипломатической позиции. А санкции ЕС и США способны нанести непоправимый ущерб экономике России.

А накануне Кулеба пообщался по телефону с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. И услышал подтверждение, что пакет тяжелых для России санкций уже готов.

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