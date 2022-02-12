Пакет "тяжелых для России" санкций готов: Кулеба поговорил по телефону с Блинкеном и Боррелем

Глава МИД Украины вечером 11 февраля имел сразу три важных международных контакта. Он пообщался по телефону с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Несколько раньше – с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. А несколько позже – с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Тем временем МИД России обвинил западные страны и СМИ в заговоре и нагнетании

Кулеба – Боррель: санкции против России

Европейский Союз уже подготовил пакет санкций против России. Это в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил высокий представитель ЕС по вопросам безопасности Жозеп Боррель.

В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для России санкций уже готов,

– написал Кулеба в твиттере.

ЕС также пообещал прилагать больше усилий для политической и финансовой поддержки Украины.

Кулеба – Блинкен: партнеры готовы к решительным действиям

Об общении Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена украинский министр написал так:

Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России. Россия не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.

Здесь же Кулеба добавил, что США будут оказывать Украине не только помощь в сфере безопасности, но и "усиленную экономическую поддержку".

Кулеба – Бербок: угрозы безопасности

В разговоре с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок Дмитрий Кулеба обсудил подготовку визита в Украину немецкого канцлера Олафа Шольца. Но, конечно, говорили и о российской угрозе.

Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий России. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия по противодействию угрозам,

– написал Кулеба.

активизация разговоров дипломатов произошла на фоне новостей о выезде иностранцев из Украины.

Вот, например:

Хотя Британия и ужесточила санкции против России: смотрите видео

Полный текст сообщений Дмитрия Кулебы в твиттере о беседах с европейскими и американскими дипломатами:

В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям.

Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России. Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. Россия не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.

Провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий России. Активно готовимся к визиту канцлера Германии Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам.