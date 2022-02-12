Пакет "тяжелых для России" санкций готов: Кулеба поговорил по телефону с Блинкеном и Боррелем
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Глава МИД Украины вечером 11 февраля имел сразу три важных международных контакта. Он пообщался по телефону с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
Несколько раньше – с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. А несколько позже – с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.
Тем временем МИД России обвинил западные страны и СМИ в заговоре и нагнетании
Кулеба – Боррель: санкции против России
Европейский Союз уже подготовил пакет санкций против России. Это в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил высокий представитель ЕС по вопросам безопасности Жозеп Боррель.
В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для России санкций уже готов,
– написал Кулеба в твиттере.
ЕС также пообещал прилагать больше усилий для политической и финансовой поддержки Украины.
Кулеба – Блинкен: партнеры готовы к решительным действиям
Об общении Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена украинский министр написал так:
Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России. Россия не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.
Здесь же Кулеба добавил, что США будут оказывать Украине не только помощь в сфере безопасности, но и "усиленную экономическую поддержку".
Кулеба – Бербок: угрозы безопасности
В разговоре с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок Дмитрий Кулеба обсудил подготовку визита в Украину немецкого канцлера Олафа Шольца. Но, конечно, говорили и о российской угрозе.
Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий России. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия по противодействию угрозам,
– написал Кулеба.
Вот, например:
- Белый дом призвал американцев покинуть Украину в течение 48 часов.
- Израиль увозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину.
- И даже Великобритания не рекомендует поездки в Украину и советует как можно быстрее ее покинуть.
Хотя Британия и ужесточила санкции против России: смотрите видео
Полный текст сообщений Дмитрия Кулебы в твиттере о беседах с европейскими и американскими дипломатами:
В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за жесткую позицию и готовность к решительным действиям.
Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России. Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. Россия не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства.
Провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий России. Активно готовимся к визиту канцлера Германии Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам.