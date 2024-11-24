В Пакистане ограничивают мобильную связь и интернет: назревают массовые беспорядки

Пакистанские власти ограничили доступ к мобильной связи и интернету в некоторых регионах. Это связано с возможными протестами в поддержку бывшего премьера Имрана Хана, который сейчас находится в тюрьме.

Министерство внутренних дел и правительство разместили объявление об этом в соцсети X, которая официально запрещена в стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Чего боится пакистанская власть

Продолжительность этих ограничений не уточняется. В сообщениях указано, что на остальной территории страны услуги связи будут функционировать в обычном режиме.

Телекоммуникационная компания Nayatel уже обратилась к клиентам с предложением использовать стационарную связь как альтернативу в районах, где мобильные сети недоступны.

Справка: Имран Хан, бывший премьер и лидер партии Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), более года находится в тюрьме с более 150 уголовными делами, которые его партия называет политически мотивированными. Несмотря на арест, он остается популярным, а его сторонники активно пользуются соцсетями, в частности WhatsApp, для координации акций протеста.

Власти Пакистана окружили столицу Исламабад грузовыми контейнерами и перекрыли основные дороги, которые соединяют город с опорными пунктами PTI в провинциях Пенджаб и Хавбер-Пантунхва. В городе Лахор полиция арестовывает членов PTI, тогда как в Пешаваре протестующие устраивают праздничные мероприятия в знак поддержки Имрана Хана, направляясь в столицу на своих авто.

По данным сервиса интернет-мониторинга Netblocks, доступ к мессенджеру WhatsApp был ограничен накануне протестов. Полиция в столице снаряжена для борьбы с массовыми беспорядками.

Посольство США в Пакистане предупредило своих граждан избегать больших собраний, указав, что "мирные собрания могут перерасти в насилие".

Ранее в этом месяце подобное отключение связи в Исламабаде и Равалпинде вызвало неудобства для жителей, в частности сбои в банковских операциях, работе служб такси и доставке еды.

Напомним, в ночь на 19 ноября их в грузинской столице Тбилиси разогнали протест оппозиции, которая возвела там палаточный городок. К палаточному городку прибыло большое количество полицейских и спецназовцев с водометами, дубинками и щитами.