Пакистан отправил в Украину первые самолеты с гуманитарной помощью
Источник:CNN
Пакистан отправил Украине 2 самолета гуманитарной помощи. Соответствующий шаг сделали по запросу посольства нашего государства в Исламабаде.
Направили гумопомощь вечером 15 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Махдум Шах Махмуд Куреши.
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Что входит в гуманитарную помощь
Известно, что в Украину в самолетах везут:
- палатки;
- одеяла;
- спальные мешки;
- генераторы;
- мыло;
- лекарства;
- консервы.
Куреши заявил, что Пакистан стремится, чтобы "ситуация урегулировалась путем диалога и дипломатии".
На саммите Генассамблеи ООН посол Пакистана Акрам говорил, что страна глубоко озабочена войной в Украине. Он неоднократно отмечал необходимость деэскалации путем возобновления переговоров.
Напомним, что еще 27 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с пакистанским коллегой. Речь шла о прекращении войны и восстановлении мира в нашем государстве.