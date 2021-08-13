В Пакистане прогремел взрыв на военном заводе: есть жертвы

На предприятии оборонно-промышленного комплекса в Пакистане прогремел взрыв. Жертвами стали 3 человека.

Кроме того, известно о по меньшей мере 2 пострадавших. Деталей об их самочувствии пока не раскрывают.

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Трагедия произошла на территории города Вах в провинции Пенджаб. Взрыв прогремел на одном из объектов оборонно-промышленного концерна "Пакистанские оружейные заводы".

Военные источники сообщили на условиях анонимности, что во время штабелирования и передачи чувствительных материалов нередко случаются небольшие взрывы, однако сегодняшний взрыв был мощным,

– говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, взрывная волна была настолько мощной, что дома вблизи концерна остались без оконного стекла.

Сейчас ситуацию удалось стабилизировать.

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