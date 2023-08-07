В Пакистане сошел с рельсов поезд: десятки жертв и сотня раненых

На Юге Пакистана сошел с рельсов поезд. В результате аварии погибли 30 человек, еще 100 получили ранения.

Несколько вагонов Hazara Express перевернулись у железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 километрах от крупнейшего города Карачи.

Смотрите также Направлялись в украинский порт: в Молдове сошли с рельсов 6 вагонов с зерном

"Это походило на апокалипсис"

Спикер полиции подтвердил, что в результате схода поезда погибли по меньшей мере 30 человек, а еще 100 получили ранения.

Пострадавших пассажиров доставили в ближайшие больницы. Спасатели пытаются вызволить людей из-под обломков.

В Пакистане сошел с рельсов поезд / Фото AFP

СМИ отмечают, что аварии на устаревшей железнодорожной системе Пакистана – не редкость. На видео, опубликованном в сети, видны десятки человек на месте происшествия, а некоторые пассажиры вылезают из перевернутых вагонов.

Один из пассажиров рассказал, что видел много женщин и детей, лежавших на земле.

Они кричали и кричали. Я не знал, что делать. Я наполнил руки водой из этого канала неподалеку и вылил ее на лицо тех, кто был без сознания, надеясь, что они придут в себя,

– сказал Насер Ахмед.

Добавил, сам выжил благодаря тому, что выпал из окна, когда поезд сошел с рельсов.

Мы спали, когда вдруг вагон опустился, и [это походило] на апокалипсис,

– подчеркнул Аслам, находившийся в поезде со своим сыном.

Обратите внимание ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровке: изменения карты фронта за неделю

Причиной аварии могла стать механическая неисправность или диверсия

Министр железной дороги Саад Рафик рассказал, что первые расследования показали, что поезд следовал на нормальной скорости. Сейчас пытаются установить, что привело к сходу с рельсов. Это могло быть результатом механической неисправности или диверсии, добавил чиновник.

Также власти опровергли сообщения о том, что трасса была затоплена. Представитель железной дороги в Карачи сказал, что по меньшей мере восемь вагонов сошли с колеи.

Погибли 30 человек, 100 – ранены / Фото AFP

По его словам, военные и военизированные формирования вместе со спасателями были на месте происшествия и помогали спасти пассажиров, находившихся внутри. Наиболее тяжело раненых транспортировали в отдаленные, лучше оборудованные больницы на военных вертолетах.

Официальные лица сообщили, что спасательные работы были завершены вечером воскресенья. В главных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение. Поезда во внутренние районы провинции Синд приостановлены.

в 2021-м в провинции Синд столкнулись два поезда. Тогда стали жертвами не менее 40 человек, а еще десятки получили ранения. По данным местных СМИ, с 2013 по 2019 год в таких инцидентах погибли 150 человек.