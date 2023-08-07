Кілька вагонів Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, приблизно за 275 кілометрів від найбільшого міста Карачі.

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"Це було схоже на апокаліпсис"

Речник поліції підтвердив, що в результаті сходження потяга загинули щонайменше 30 людей, а ще 100 – отримали поранення.

Постраждалих пасажирів доправили до найближчих лікарень. Рятувальники намагаються визволити людей з-під уламків.

У Пакистані зійшов з рейок потяг / Фото AFP

ЗМІ зазначають, що аварії на застарілій залізничній системі Пакистану – не рідкість. На відео, опублікованому в мережі, видно десятки людей на місці події, а деякі пасажири вилазять із перекинутих вагонів.

Один з пасажирів розповів, що бачив багато жінок і дітей, які лежали на землі.

Вони кричали та кричали. Я не знав, що робити. Я наповнив руки водою з цього каналу неподалік і вилив її на обличчя тих, хто був без свідомості, сподіваючись, що вони прийдуть до тями,

– сказав Насер Ахмед.

Додав, сам вижив завдяки тому, що випав з вікна, коли потяг зійшов з рейок.

Ми спали, коли раптом вагон опустився, і [це було схоже] на апокаліпсис,

– наголосив Аслам, який був у потязі зі своїм сином.

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Причиною аварії могла стати механічна несправність або диверсія

Міністр залізниці Саад Рафік розповів, перші розслідування показали, що поїзд прямував на нормальній швидкості. Тож зараз намагаються встановити, що призвело до сходу з рейок. Це могло бути результатом механічної несправності або диверсії, додав посадовець.

Також влада спростувала повідомлення про те, що траса була затоплена. Представник залізниці в Карачі сказав, що щонайменше вісім вагонів зійшли з колії.

Загинули 30 людей, 100 – поранені / Фото AFP

За його словами, військові та воєнізовані формування разом із рятувальниками були на місці події та допомагали врятувати пасажирів, які були всередині. Найбільш важко поранених транспортували у віддалені, краще обладнані лікарні на військових вертольотах.

Офіційні особи повідомили, що рятувальні роботи були завершені ввечері неділі. У головних лікарнях Навабшаха та сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан. Потяги до внутрішніх районів провінції Сінд призупинено.

До речі, у 2021-му в провінції Сінд зіткнулися два потяги. Тоді стали жертвами щонайменше 40 людей, а ще десятки отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, з 2013 по 2019 рік у таких інцидентах загинуло 150 осіб.